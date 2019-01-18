В Алтайском крае мужчины похитили несовершеннолетнего и увезли в багажнике

31 декабря 2018 года в правоохранительные органы Алтайского края поступило сообщение о лишении свободы 17-летнего жителя одного из сел Баевского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По данным Каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю, в одном из сел Баевского района 28-летнему местному жителю стало известно о вступлении в половую связь 17-летнего подростка с его падчерицей.

31 декабря он, находясь в нетрезвом состоянии, вместе с двумя знакомыми приехал к несовершеннолетнему, чтобы поговорить. Потом насильно поместил в багажник автомобиля. Мужчины вывезли парня за пределы села, где избили его, заставляя сознаться в совершении противоправных действий, после чего отвезли домой.

Инициатору совершения преступления в отношении несовершеннолетнего предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Роль и степень участия в совершении противоправных действиях двух его знакомых устанавливается следствием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительного сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также проводится доследственная проверка по сообщению о совершении 17-летнего потерпевшего преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.