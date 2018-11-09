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Происшествия
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В Алтайском крае насмерть сбили пешехода

В Алтайском крае автомобиль Toyota Lite Ace Noah насмерть сбил пешехода, сообщает ГУ МВД России по региону.

Алтайские врачи получили новые машины скорой помощи.
Алтайские врачи получили новые машины скорой помощи.
Анна Зайкова

По предварительной информации, автомобиль Toyota Lite Ace Noah ехал по Чуйскому тракту со стороны Бийска в направлении села Верх-Катунское. Иномарка сбила 44-летнего пешехода. Он шел по проезжей части в попутном направлении с автомобилем.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. Водителя Toyota с различными телесными повреждениями госпитализировали.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Барнауле утром 9 ноября автомобиль сбил девочку в районе остановки.

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