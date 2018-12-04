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В Алтайском крае обрушился потолок, фрагменты задели 2-летнего ребенка

В Алтайском крае правоохранители проводят доследственную проверку из-за обрушения потолочного перекрытия в бийской квартире, сообщает СУ СКР по региону.

Квартира, в которой обрушился потолок в Бийске.
Квартира, в которой обрушился потолок в Бийске.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Потолочное перекрытие частично обрушилось в Бийске утром 3 декабря в одной из квартир трехэтажного дома на улице Советская. В момент происшествия в квартире был 2-хлетний мальчик, на которого попали фрагменты обрушившегося потолка. Ребенок не пострадал, но сильно испугался. Проводят доследственную проверку.

Во время проверки дадут принципиальную оценку действиям должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов. По результатам проверки примут процессуальное решение, — отмечают в ведомстве.

Предварительно установлено, что в квартире живет многодетная семья. С 2014 года жильцы дома много раз обращались в управление ЖКХ администрации Бийска с просьбой провести капитальный ремонт кровли. Кроме того, решением суда на администрацию города возложили обязанность до 1 ноября 2018 года провести капитальный ремонт кровли дома, но этого не сделали.

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