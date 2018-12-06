В Алтайском крае после падения с качели 11-летняя девочка получила переломы голеней

По данным следствия, осенью 2017 года по муниципальному контракту подрядные и субподрядные организациями обустроили детскую игровую площадку и установили игровой комплекс во дворе одного из жилых домов города.
В октябре 2018 года 11-летняя девочка была на качелях, установленных на этой площадке.
В процессе раскачки металлическая перекладина качели сорвалась вниз и конструкция упала на бок, придавив несовершеннолетней ноги, — отмечают в ведомстве.
Ребенок получил перелом голеней, здоровью был причинен тяжкий вред.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.