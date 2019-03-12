В Алтайском крае продавщица инсценировала ограбление магазина разливных напитков

Вечером 9 марта в отделение полиции поступило сообщение о разбое. По словам заявителя, на магазин разливных напитков в селе Верх-Катунское напали двое молодых людей. Они в масках и перчатках зашли в торговый зал, стали угрожать предметом, похожим на оружие, и потребовали у продавца выручку.
Молодая сотрудница отдала из кассы все деньги, общая сумма похищенного составила около 40 тысяч рублей. После этого мужчины скрылись в неизвестном направлении, а потерпевшая обратилась в полицию.
Вскоре полицейские установили, что разбой в магазине — спланированная инсценировка, которую придумала продавец магазина. Подозреваемых задержали, они дают признательные показания. Правоохранители проводят проверку.
Напомним, ранее стало известно, что алтайский экспедитор присвоил больше 120 тысяч рублей и сообщил об ограблении.