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Происшествия

В Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил девушку, протаранил иномарку и уехал

В Бийске вечером 3 марта пьяный водитель на автомобиле Toyota сбил насмерть девушку, протаранил припаркованную машину и уехал. Вскоре автомобилиста задержали, рассказали altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП в Бийске 3 марта.
ДТП в Бийске 3 марта.
vk.com/avarcomdtp

В 21:10 водитель автомобиля Toyota Mark II ехал по улице Васильева в направлении улицы Мартьянова и сбил 28-летнюю девушку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия в машине скорой помощи.

После этой аварии водитель уехал, спустя время Toyota Mark II врезалась в припаркованный автомобиль Toyota Vista. ДТП произошло, потому что автомобилист не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Никто не пострадал, но иномарка получила заметные повреждения.

В группе «Аварком Бийск „Все ДТП Бийска“» пользователи отмечают, что вскоре Toyota Mark II попала в еще одну аварию, без пострадавших.

Автомобилиста задержали в 00:30. Выяснилось, что 42-летний водитель был пьян. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

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