Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
217

В Алтайском крае ребенок-инвалид получил серьезные ожоги в реанимации

Медработника одной из детских больниц Алтайского края обвиняют в причинении ребенку тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшего ошпарило кипятком, пишет СУ СКР по региону.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным следствия, в июле 2018 года в отделение реанимации одной из детских больниц края поступил ребенок-инвалид в возрасте 1 года 9 месяцев. Медработник нарушила технику и методику по проведению гигиенических мероприятий. На тело пострадавшего попала горячая вода.

«Ребенок получил термический ожог 1−2 степени площадью 20% от общей поверхности тела, осложнившийся развитием ожоговой болезни и причинивший тяжкий вред здоровью», — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка