В Алтайском крае ревнивая женщина убила соперницу и спрятала тело на кладбище

Жительницу Новоалтайска обвиняют в убийстве женщины из ревности, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 7 июня в гости к пьяной злоумышленнице пришла женщина, которая раньше встречалась с ее сожителем. Из чувства ревности обвиняемая ударила соперницу ножом в спину.

От полученных повреждений 43-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленница сбросила тело в подпол. Через несколько дней она отвезла труп на велосипеде на кладбище и спрятала в кустах, а также избавилась от ножа.

Погибшую потеряли родственники. Во время проверки следователи и полицейские выяснили, что пропажа женщины носит криминальный характер. Вскоре они вышли на след злоумышленницы.

Женщина признала свою вину и подробно рассказала о преступлении. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.