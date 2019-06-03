В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасная ситуация

3 июня в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Ключевском, Волчихинском районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в лесу в условиях высокой пожарной опасности.
Помните, в пожароопасный сезон недопустимо:
- пользоваться в лесу открытым огнем;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.