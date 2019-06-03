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Происшествия

В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасная ситуация

Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю. Спасатели установили в некоторых районах 4 и 5 классы опасности (горения).

Охрана лесов от пожаров.
Охрана лесов от пожаров.
Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

3 июня в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Ключевском, Волчихинском районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в лесу в условиях высокой пожарной опасности.

Помните, в пожароопасный сезон недопустимо:

  • пользоваться в лесу открытым огнем;
  • употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
  • оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
  • заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
  • оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
  • выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу;
  • разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
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