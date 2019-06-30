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1 июля
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки сгорели дома, бани и автомобиль

Пожароопасная обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной, несмотря на смену погоды. За прошедшие сутки случились 15 пожаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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архив СОЛО "Алтайлес"

Почти 90 пожарных и 32 единицы техники работали в прошедшую субботу. Им удалось локализовать и потушить пожары в частных жилых домах и банях в Панкрушихинском районе и Барнауле. В Бийске загорелся автомобиль, в Локтевском районе — заброшенное здание.

По-прежнему, чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор. Как правило, это дачные шашлыки, сельхозпалы, брошенный окурок или распитие спиртных напитков при походе в баню.

По прогнозам синоптиков в Алтайском крае с 28 июня по 1 июля в западных районах прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс горимости).

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