В Алтайском крае за сутки сгорели дома, бани и автомобиль

Почти 90 пожарных и 32 единицы техники работали в прошедшую субботу. Им удалось локализовать и потушить пожары в частных жилых домах и банях в Панкрушихинском районе и Барнауле. В Бийске загорелся автомобиль, в Локтевском районе — заброшенное здание.
По-прежнему, чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор. Как правило, это дачные шашлыки, сельхозпалы, брошенный окурок или распитие спиртных напитков при походе в баню.
По прогнозам синоптиков в Алтайском крае с 28 июня по 1 июля в западных районах прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс горимости).