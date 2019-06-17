В Алтайском крае закрыли канал незаконной миграции

Более 30 иностранцев незаконно прописались в Алтайском крае. В этом им помогла преступная группа из трех человек. Они организовали несколько центров помощи мигрантов в Барнауле, сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Иностранцы обращались в центры, где для них делали бланки уведомлений о прибытии. Туда вносилась ложная информация об адресе пребывания для фиктивной постановки иностранного гражданина на миграционный учет, а также проставлялись в национальные паспорта поддельные штампы о наличии разрешения на временное проживание и регистрацию.

Преступников задержали в сентябре 2018 года в ходе спецоперации.

Суд приговорил одного из участников к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы строгого режима, другого к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно, а третьего — к 1 году 1 месяцу условно.