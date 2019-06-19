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Происшествия

В авиакомпании и аэропорту прокомментировали жесткую посадку Boeing с Киркоровым

Авиакомпания S7 и аэропорт Домодедово прокомментировали жесткую посадку самолета, на котором возвращался с гастролей из Варны российский певец Филипп Киркоров вместе с детьми.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

«Посадка и руление самолета на место стоянки прошло в штатном режиме», — цитирует заявление пресс-службы аэропорта Nation News.

Представители авиакомпании S7 сообщили, что о жесткой посадке речи не идет: «Командир корабля из-за ветра выполнил еще один круг, после чего самолет приземлился в штатном режиме. Сейчас самолет уже отправился в следующий рейс согласно расписанию».

Ранее «поп-король российской эстрады» Филипп Киркоров рассказал, что посадка самолета произошла лишь со второго раза.

«Мы коснулись земли и сразу взмыли вверх. Дети испугались. Успокаивал их как мог. Мало приятного. Так закончились наши гастроли в Болгарии», — поделился Киркоров, пишет ura.ru.

Певец уточнил — он не будет требовать компенсации с авиакомпании S7.

ЗАО «Группа компаний С7» (S7 Group) — крупнейший частный перевозчик в России. S7 владеет 89,9% акций авиакомпании «Сибирь» и 100% — «Глобуса». Обе выполняют полеты под брендом S7 Airlines.

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