В Барнауле автомобиль сбил ребенка на самокате

Об этом сообщается в паблике «Инцидент. Барнаул». Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 июня в микрорайоне Лазурный.

Ребёнок примерно трех лет серьезно не пострадал. Но как сообщается в сообществе, сбивший его водитель «даже не вышел из машины, чтобы поинтересоваться состоянием ребёнка».

«Водитель вытащил самокат из-под колёс, спокойно припарковал машину и пошёл домой со своим ребёнком примерно того же возраста!» — возмущается жительница Барнаула Елена, ставшая очевидцем события.



В дальнейшем в паблике уточнили, что ребенок вместе с папой переходил дорогу перед подъездом. Папа успел выхватить ребенка с самоката. С ним все в порядке.