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Происшествия

В Барнауле автомобиль сбил ребенка на самокате

Об этом сообщается в паблике «Инцидент. Барнаул». Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 июня в микрорайоне Лазурный.

К счастью, ребенок на самокате не пострадал.
К счастью, ребенок на самокате не пострадал.
Фото из сообщества "Инцидент. Барнаул"

Ребёнок примерно трех лет серьезно не пострадал. Но как сообщается в сообществе, сбивший его водитель «даже не вышел из машины, чтобы поинтересоваться состоянием ребёнка».

«Водитель вытащил самокат из-под колёс, спокойно припарковал машину и пошёл домой со своим ребёнком примерно того же возраста!» — возмущается жительница Барнаула Елена, ставшая очевидцем события.

В дальнейшем в паблике уточнили, что ребенок вместе с папой переходил дорогу перед подъездом. Папа успел выхватить ребенка с самоката. С ним все в порядке.

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