В барнаульском ТЦ банкомат принял почти полмиллиона фальшивых рублей

В Барнауле злоумышленники загрузили в банкомат почти полмиллиона рублей билетами банка приколов, пишут в группе Unusual Crimes Barnaul в Instagram. В ГУ МВД России по городу altapress.ru подтвердили эту информацию.

Очевидцы сообщают, что ЧП произошло в конце октября в одном из ТЦ города. Инкассаторы приехали забирать деньги из банкомата из-за автоматического сигнала о переполнении отсека приема наличности. Когда деньги привезли в банк, выяснилось, что 495 тысяч рублей — фальшивые.

«Ячейка приема наличности оказалась битком забита купюрами банка приколов, достоинством в 5 тысяч рублей со слегка измененными защитными элементами, в результате чего банкомат подумал, что деньги настоящие», — пишут в группе.

Полицейские проводят проверку.