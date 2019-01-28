В Барнауле бизнесмен пошел под суд за уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере

Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Барнаула, занимавшегося оптовой торговлей сельхозсырьем и уклонившегося от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), завершено, сообщили в краевом СУ СКР. Дело направлено в суд.

Барнаулец возглавлял общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля сельхозсырьем. Фирма применяла общий режим налогообложения.

Чтобы избежать уплаты НДС, предприниматель использовал подконтрольные ему фирмы. По версии следствия, он распорядился изготовить фиктивные документы, якобы подтверждающие поставки своей фирме сельхозпродукции.

В итоге его фирма незаконно получила право на налоговые вычеты в размере равном суммам якобы уплаченного при приобретении товаров НДС. За 2016 год предприниматель сэкономил на уплате НДС более 27 млн. рублей.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Предпринимателю предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Мужчина полностью признал свою вину. Для обеспечения приговора следователь наложил арест на денежные средства фирмы на сумму более 27 млн рублей.

Расследование вел третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд, рассказала старший помощник руководителя следкома по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.