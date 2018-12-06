В Барнауле бодибилдера осудили за покупку стероидов из Белоруссии

Мужчина для личного потребления заказал через интернет из Республики Беларусь 14 ампул раствора, в котором содержится сильнодействующее вещество. При получении посылки на почте спортсмена задержали.
Действия мужчины квалифицировали как контрабанду сильнодействующих веществ. Спортсмен рассказал, что полтора года занимался в тренажерном зале и для достижения высоких показателей решил купить анаболические стероиды. Он знал, что это уголовно-наказуемо.
Бодибилдера приговорили к 3 годам лишении свободы с испытательным сроком 2 года и возложением ряда обязанностей.
Приговор вступил в законную силу.