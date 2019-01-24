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В Барнауле директора охранного предприятия осудили за коммерческий подкуп

Директор одного из охранных предприятий Барнаула получил коммерческие подкупы на общую сумму больше 120 тысяч рублей, пишет прокуратура Алтайского края.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

В регионе проводил конкурсы, победители которых должны были охранять госучреждения в 2018 году. Мужчина подал заявки одновременно с конкурентами — другими частными охранными предприятиями. Потом он предложил руководителям организаций передать ему деньги. Взамен обещал, что его охранная организация не будет участвовать в конкурсах и не станет понижать стоимость услуг по охране объектов. Руководители согласились.

От двух директоров охранных предприятий мужчина получил 55 тысяч рублей. Однако третий конкурент, которому предложили заплатить больше 70 тысяч рублей, обратился в полицию.

Директор охранного предприятия полностью признал вину и раскаялся. Мужчину приговорили к штрафу 1 млн 200 тысяч рублей. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно — хозяйственных функций в коммерческих организациях на 3 года.

Также в счет штрафа приставы изъяли автомобиль Volkswagen Touareg. Кроме того, в доход государства изъяли деньги, полученные в качестве коммерческого подкупа.

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