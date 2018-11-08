В Барнауле двух подростков осудили за угон автомобилей

В Барнауле двух 15-летних подростков признали виновными в угоне автомобилей, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в конце апреля один из подростков был в компании несовершеннолетних и угнал автомобиль ВАЗ 2104, который принадлежал жителю Барнаула. Открыв незапертую дверь, юноша сел за руль, а его приятели толкали машину.

Через несколько дней подросток со своим 15-летним другом также угнал другой автомобиль — ВАЗ 21061. Однако далеко уехать не удалось, потому что злоумышленники столкнулись с припаркованной во дворе машиной Honda и убежали.

Одного из злоумышленников приговорили к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Другому подростку назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с таким же испытательным сроком.