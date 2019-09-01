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Происшествия

В Барнауле иномарка ночью влетела в стоящий грузовик, погибла девушка (обновлено)

О смертельном ДТП в районе Солнечной Поляны в Барнауле сообщили подписчики сообщества Barnaul22. Иномарка на большой скорости врезалась в припаркованный на дороге грузовик. Информация о происшествии пока очень противоречивая: кто-то утверждает, что за рулем якобы была девушка-водитель, и она погибла. Но другие утверждают, что все живы.

ДТП на Солнечной Поляне в Барнауле 31 августа 2019 года.
ДТП на Солнечной Поляне в Барнауле 31 августа 2019 года.
vk.com/barneos22

ДТП произошло поздно вечером 31 августа напротив дома на Солнечной Поляне, 35. По словам очевидцев, грузовой автомобиль (на фото — белый фургон) был припаркован на дороге, его водитель паркуется там регулярно. Парковка в этом месте не запрещена, но участок не освещенный.

И вот поздно вечером Toyota Camry, двигавшаяся на высокой скорости, въехала в этот грузовик. Столкновение было весьма серьезным, «хлопок» слышали в квартирах.

Однако подробности ДТП, которые сообщают подписчики сообщества Barnaul22, пока крайне противоречивые. Одни утверждают, что водителем иномарки была девушка, которая погибла на месте. А в машине был пассажир-мужчина, которого увезли в больницу.

Проезжавший мимо таксист однако сообщил, что водителем был мужчина (увезенный на «скорой»), а девушка была пассажиром. Еще один очевидец также утверждает, что девушка была пассажиром, она жива.

Более того, появилась информация, что иномарка якобы была угнана с мойки, а ее владелец нашелся, но она, конечно, нуждается в перепроверке.

Официальных сведений о жертвах, владельце и самом ДТП пока не поступало.

Обновлено в 13:36

Официальные сведения приводит «Инцидент Барнаул» со ссылкой на городскую ГИБДД.

По прибытию на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Камри», допустил наезд на стоящий автомобиль «Хендай Эмиджи» (его водитель — 1982 года рождения).

В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Камри», женщина 1988 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Камри» с полученными телесными повреждениями госпитализирован в Городскую больницу № 1.

Ссотрудники полиции по данному факту проводят проверку.

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