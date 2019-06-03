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Происшествия

В Барнауле из-за порыва затопило улицу

3 июня в Барнауле на пересечении улиц Чудненко и Малахова вода вышла на дорогу, сообщают в группе «Барнаул22». На месте работают специалисты барнаульского водоканала.

Порыв на пересечении улиц Чудненко и Малахова.
Порыв на пересечении улиц Чудненко и Малахова.
vk.com/barneos22

По словам очевидцев, образовалась пробка.

Устранять повреждение будут без отключения водоснабжения и водоотведения, сообщили в администрации города. Завершить ремонт планируют во второй половине дня.

На время ремонтных работ будет закрыт для движения участок дороги по ул. Беляева от ул. Малахова до ул. Глушкова.

«Пляжный сезон открыт», — шутят комментаторы. Увидев порыв, некоторые горожане раскрыли причину «испорченного утра».

Порыв на пересечении улиц Чудненко и Малахова.
Порыв на пересечении улиц Чудненко и Малахова.
vk.com/barneos22

Напомним, 5 июня по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле начнут возобновлять водоснабжение. По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 17 июня по 10 июля.

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