В Барнауле на стройке упал кран

ЧП произошло около 14:40. По словам очевидцев, кран мог провалиться. Был ли на месте машинист неизвестно.
Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Падение могло произойти из-за нарушений при монтаже крана.
11 апреля в Барнауле на стройке автоцентра по улице Власихинская, упал кран, сообщили в группе Barnaul22 свидетели происшествия.
ЧП произошло около 14:40. По словам очевидцев, кран мог провалиться. Был ли на месте машинист неизвестно.
Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Падение могло произойти из-за нарушений при монтаже крана.
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