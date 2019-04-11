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Происшествия

В Барнауле на стройке упал кран

11 апреля в Барнауле на стройке автоцентра по улице Власихинская, упал кран, сообщили в группе Barnaul22 свидетели происшествия.

Кран упал на стройке в Барнауле.
Кран упал на стройке в Барнауле.
vk.com/barneos22

ЧП произошло около 14:40. По словам очевидцев, кран мог провалиться. Был ли на месте машинист неизвестно.

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Падение могло произойти из-за нарушений при монтаже крана.

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