В Барнауле оштрафовали мужчину, который хотел дать взятку сотруднику ГИБДД

Барнаульца оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2018 года мужчина ехал за рулем автомобиля «ГАЗ». Его остановили сотрудники ГИБДД за совершение административного правонарушения.

Водитель проигнорировал требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и переехал железнодорожные пути без остановки, — отмечают в ведомстве.

Мужчина положил на панель служебного автомобиля деньги за несоставление протокола, но полицейский отказался от взятки.

По решению суда жителя Барнаула оштрафовали на 5 тысяч рублей.