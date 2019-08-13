В Барнауле перевернулся Lexus

По сообщениями свидетелей, произошло столкновение пассажирского микроавтобуса (маршрут № 65) и Lexus. Иномарка оказалась на боку, у автобуса разбито лобовое стекло.
Как сообщили altapress.ru очевидцы ДТП, во внедорожнике было четыре человека, отмечают свидетели.
По словам очевидцев, в автобусе находилась беременная девушка.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
По официальным данным госавтоинспекции, водитель маршрутки 1972 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Lexus под управлением водителя 1974 года рождения.
Пострадали три пассажира автобуса. Их увезли в больницу.
Полиция проводит проверку.