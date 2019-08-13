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Происшествия

В Барнауле перевернулся Lexus

13 августа в Барнауле на ул. Балтийской произошло ДТП с переворотом, рассказали в группе «Инцидент Барнаул» очевидцы аварии. Есть пострадавшие.

На ул. Балтийской перевернулся Lexus.
На ул. Балтийской перевернулся Lexus.
"Инцидент Барнаул"

По сообщениями свидетелей, произошло столкновение пассажирского микроавтобуса (маршрут № 65) и Lexus. Иномарка оказалась на боку, у автобуса разбито лобовое стекло.

Как сообщили altapress.ru очевидцы ДТП, во внедорожнике было четыре человека, отмечают свидетели.

По словам очевидцев, в автобусе находилась беременная девушка.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

По официальным данным госавтоинспекции, водитель маршрутки 1972 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Lexus под управлением водителя 1974 года рождения.

Пострадали три пассажира автобуса. Их увезли в больницу.

Полиция проводит проверку.

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