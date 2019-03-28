В Барнауле после скандала между перевозчиками водителям стали угрожать, а в автобусы полетели камни

26 и 27 марта водители компании «Транс-Лайн», которая начала обслуживать барнаульские маршруты № 33,77 и 121, стали получать угрозы, а автобусы фирмы неизвестные забросали камнями. Эту информацию altapress.ru подтвердил владелец компании Юрий Матусович.

Как запугивали «Транс-Лайн»

По словам перевозчика, на конечных остановках к водителям «Транс-лайна» подходили неизвестные. В их числе якобы были водители компании «АГАС-Транс», которая обслуживала эти маршруты до 26 марта, говорит Юрий Матусович. Работников «Транс-лайна» запугивали. По словам Матусовича, им говорили, что если водители нового перевозчика не прекратят возить пассажиров, то «их и членов их семей ждет расправа».

Юрий Матусович,

собственник компании «Транс-Лайн»:

Давление такое, что люди боятся выходить на рейсы. Трое в открытую сказали «мы не пойдем, нам семья дороже». Возможно, это провокация. Мы можем только догадываться, делается это по приказу руководства «АГАС-Транса» или это личная инициатива их водителей.

Предприниматель не стал обращаться в правоохранительные органы.

Матусович также рассказал, что предлагал работу оставшимся не у дел водителям «АГАС-Транса», но никто из них к конкуренту не перешел.

«Транс-Лайн» почти набирал штат водителей. Если 26 марта на линию вышли только 41 автобус из необходимых 49, то 28 марта уже 46. В пятницу, 29 марта на линии выйдут все положенные по контракту автобусы, уверяет Юрий Матусович.

Автобусы компании «Транс-Лайн». altapress.ru

Также он сообщил, что с первых дней работы в Барнауле попал под прессинг специалистов гостранснадзора. Они стали штрафовать водителей маршрута № 33 за отсутствие тахографов, хотя для городских маршрутов эти приборы пока не требуются. Матусович подозревает, что ведомство получило указание целенаправленно искать нарушения у «Транс-Лайна», и намерен обжаловать штрафы.

Что отвечают в «АГАС-Транс»

Представители компании «АГАС-Транс» не причастны к угрозам и забрасыванию камнями автобусов конкурента, заявила altapress.ru директор по персоналу компании Ольга Суслова. «Мы провели беседу с водителями, ничего подобного не происходит», — сказала она.

Она рассказала, что «АГАС-Транс» не уволил водителей — все они находятся в оплачиваемом отпуске. Компания рассчитывает вернуть себе маршруты. Для этого ее представители пытаются получить в транспортном комитете копию решения по прошедшему 22 марта «мини-конкурса», в котором победил «Транс-Лайн». «АГАС-Транс» намерен обжаловать это решение в УФАС и арбитраже, но комитет не отдает им этот документ, сообщила Суслова.

В администрации Барнаула altapress.ru на это ответили, что результаты опубликованы на сайте, а выдавать их в письменном виде положение о конкурсе чиновников не обязывает.

Пикет водителей маршруток у базы компании «АГАС-Транс». предоставлено «АГАС-Транс»

Кроме этого Суслова рассказала, что сейчас их водители добровольно мониторят, как «Транс-Лайн» выполняет свою работу, и фиксирует все проблемы: невыходы на линию, отставание от графиков и т. д. По информации Сусловой, работой нового перевозчика недовольны в поселке Сибирская Долина. Там люди выходили на конечную, возмущались состоянием автобусов и интервалами движение, а также написали обращение к властям. Подписи под ним будут собирать 30 марта.

Также в «АГАС-Транс» собирают компромат на конкурента. В частности, фиксируют, что «Транс-Лайн» привлекает водителей с других маршрутов. Те выходят на линии в свой выходной, отчего перерабатывают, что недопустимо по Трудовому кодексу. Также в «АГАС-Трансе» уверены, что конкурент не трудоустраивает водителей официально. Все эту информацию бывший перевозчик передаст органам власти.

Что произошло

Напомним, 26 марта на маршрутах № 33, 77 и 121 сменился перевозчик. По ним поехала компания «Транс-Лайн» предпринимателя из Бийска Юрия Матусовича. До этого более 10 лет пассажиров по ним возил «АГАС-Транс».

Осенью 2018 года обе компании сошлись в конкурсе за право работать на этих маршрутах следующие 5 лет. Победил «Транс-Лайн», конкурент решение опротестовал. В феврале УФАС встала на сторону «АГАС-Транс» и аннулировала результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта Арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать «Транс-Лайну». Суд сделал это в качестве обеспечительной меры.

Решения УФАС и арбитража не помогли «АГАС-Транс» удержаться за маршруты. Утром 22 марта в 8:16 на сайте мэрии появилось объявление о том, что в этот день с 11 до 11:30 будут принимать документы от желающих получить временное право работать на маршрутах № 33,77 и 121. Оба перевозчика заявились на этот «мини-конкурс».

Пикет водителей маршруток у базы компании «АГАС-Транс». предоставлено «АГАС-Транс»

В итоге «Транс-Лайн» снова победил с преимуществом 0,39 балла. По мнению представителей «АГАС», чиновники администрации последовательно действовали в пользу Юрия Матусовича. В компании заподозрили коррупционную связь и организовали акцию протеста.

Представители мэрии объяснили, что на «мини-конкурсе» АГАС уступил потому, что у него было меньше автобусов на газе (за это дают дополнительные баллы). «Транс-Лайн» получил свидетельство на срок, пока действуют обеспечительные меры. Если решение суда будет не в пользу мэрии, администрация повторит конкурс, а если суд встанет на сторону чиновников, то «Транс-Лайн» останется на маршрутах на 5 лет.