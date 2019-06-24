В Барнауле посреди дороги вспыхнула «Газель»

На кадрах видно, что у автомобиля полыхает передняя часть, в небо поднимаются клубы черного дыма. О пострадавших и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
Официальная информация о случившемся пока не поступала.
Днем 24 июня в Барнауле на въезде в поселок Спутник горел автомобиль «Газель». Видео с места происшествия разместили в группе «Барнаул 22».
На кадрах видно, что у автомобиля полыхает передняя часть, в небо поднимаются клубы черного дыма. О пострадавших и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
Официальная информация о случившемся пока не поступала.
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