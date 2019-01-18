В Барнауле преподавателя одного из университетов осудили за взятки

Вступил в силу приговор в отношении бывшего преподавателя одной из кафедр университета в Барнауле. Работника ВУЗа обвиняют в получении взяток, пишет прокуратура Алтайского края.

Суд установил, что в течение почти двух лет преподаватель получал от студента взятки за проставление положительных оценок по экзаменам и зачетам без фактической проверки знаний.

Так, получив от студента взятку 26 тысяч рублей, сотрудник ВУЗа внес в зачетные книжки и экзаменационные ведомости сведения, не соответствующие действительности.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и учреждениях образовани РФ на 3 года.