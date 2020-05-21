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Происшествия

В Барнауле произошел пожар в пятиэтажке

Утром 21 мая в Барнауле в доме на ул. Советской Армии 50а/1 произошел пожар, сообщили в группе «Инцидент Барнаул» местные жители.

Пожар на ул. Советской Армии.
Пожар на ул. Советской Армии.
https://vk.com/incident22

По словам жителей соседних домов, загорелся электрический щиток в подъезде. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работают пожарные. Подробностей происшествия пока нет.

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