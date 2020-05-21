В Барнауле произошел пожар в пятиэтажке

По словам жителей соседних домов, загорелся электрический щиток в подъезде. По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте работают пожарные. Подробностей происшествия пока нет.
Утром 21 мая в Барнауле в доме на ул. Советской Армии 50а/1 произошел пожар, сообщили в группе «Инцидент Барнаул» местные жители.
По словам жителей соседних домов, загорелся электрический щиток в подъезде. По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте работают пожарные. Подробностей происшествия пока нет.
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