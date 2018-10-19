В Барнауле произошел пожар в заброшенном здании

В Барнауле в ночь с 18 на 19 октября произошел пожар в заброшенном доме, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Пожар в Барнауле в ночь с 18 на 19 октября.

Барнаульцы сообщают, что пожар в здании на улице Советской армии заметили около 3 часов ночи. По их словам, жильцов рассели и дом пустовал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. В здании вспыхнул мусор, пострадавших нет. В тушении участвовали две единицы техники и три звена газодымозащитной службы.

Пожар в Барнауле в ночь с 18 на 19 октября. Ксения Мокрых в vk.com/barneos22

Очевидцы предполагают, что в здании могли греться бездомные, которые и устроили пожар.