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Происшествия

В Барнауле сгорели два автомобиля

12 марта в Барнауле на поселке Восточном сгорели два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

В Барнауле сгорели две машины. 12 марта 2019 года.
В Барнауле сгорели две машины. 12 марта 2019 года.
vk.com/incident22

Пожар произошел в усадьбе частного дома по адресу ул. Верхгляденская, 75. Вместе с машинами сгорел и гараж, в котором они стояли. Причины произошедшего уточняются.

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