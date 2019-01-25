В Барнауле столкнулись большегруз и четыре легковых автомобиля

Авария произошла у остановки «Шинный комбинат». Из-за аварии образовалась большая пробка.
По данным ГИБДД Барнаула, пострадавших в аварии нет.
25 января в Барнауле на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участие большегруза и четырех легковых автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в сообществе Barnaul 22.
Авария произошла у остановки «Шинный комбинат». Из-за аварии образовалась большая пробка.
По данным ГИБДД Барнаула, пострадавших в аварии нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter