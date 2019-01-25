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В Барнауле столкнулись большегруз и четыре легковых автомобиля

25 января в Барнауле на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участие большегруза и четырех легковых автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в сообществе Barnaul 22.

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Авария произошла у остановки «Шинный комбинат». Из-за аварии образовалась большая пробка.

По данным ГИБДД Барнаула, пострадавших в аварии нет.

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