В Барнауле таможенник попался на взятках

Работник Алтайской таможни обвиняется в получении взяток за ускоренное оформление документов на провоз автомобилей, рассказали в Западно-Сибирском СУ на транспорте. За каждую пропущенную партию он брал по пять тысяч рублей.

Таможенный инспектор Барнаульского таможенного поста в сентябре 2018 года договорился с предпринимателем о том, что будет помогать ему с оформлением документов на провоз автомобилей из Киргизии. Также он обещал не проводить дополнительных проверок.

За два месяца обвиняемый получил взятки на общую сумму 30 тысяч рублей.

Кроме того, за 5 тыс. рублей он скинул бизнесмену данные из реестра автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран участниц ЕАЭС. Эту информацию он не имел права распространять.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.