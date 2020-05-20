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Происшествия

В Барнауле задержали мать, которая связывала и избивала 10-летнего сына

Жительницу Барнаула задержали по подозрению в незаконном лишении свободы и истязании 10-летнего ребенка. Мать долго время издевалась над сыном. Об этом в правоохранительные органы заявили знакомые семьи и взрослая дочь женщины.

Ребенок.
Ребенок.
CCO

Как сообщили в краевом СК, мать неоднократно применяла в отношении ребенка физическое и психическое насилие. В один из дней декабря 2019 года женщина связала руки и ноги мальчика.

«Следственным органам СК стало известно о противоправных действиях матери по отношению к своему сыну после обращения знакомой семьи и совершеннолетней дочери подозреваемой, которые поступили, в том числе в интернет-приемную Следственного комитета РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел.

Мальчика поместили в социальное детское учреждение.

Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанной меры пресечения.

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