В Барнауле задержали мать, которая связывала и избивала 10-летнего сына

Как сообщили в краевом СК, мать неоднократно применяла в отношении ребенка физическое и психическое насилие. В один из дней декабря 2019 года женщина связала руки и ноги мальчика.
«Следственным органам СК стало известно о противоправных действиях матери по отношению к своему сыну после обращения знакомой семьи и совершеннолетней дочери подозреваемой, которые поступили, в том числе в интернет-приемную Следственного комитета РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел.
Мальчика поместили в социальное детское учреждение.
Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанной меры пресечения.