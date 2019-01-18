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В Барнауле женщина душила классного руководителя сына

В Барнауле мать ученика начальных классов обвиняют в угрозе убийством. Женщина душила педагога, пишет прокуратура Алтайского края.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Во время дознания установили, что в конце 2018 года учительница начальных классов обратила внимание на неуспеваемость сына обвиняемой. Женщине рассказали об этом и дали рекомендации.

Из показаний матери ребенка следует, что классный руководитель предвзято относится к ее сыну, о чем она решила вновь поговорить перед Новым годом.

Обвиняемая высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала ее душить, высказывая угрозы убийством, — отмечают в ведомстве.

Остановить женщину смогла другая учительница, которая была рядом. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, в декабре стало известно, что в одной из барнаульских школ бабушка душила ребенка ремнем от сумки.

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