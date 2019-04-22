В Бийске сожгли машину начальника филиала «Алтайкрайэнерго»

В ночь на 22 апреля в Бийске во дворе дома по улице 1-й военный, 157 сгорела Toyota Camry начальника местного отделения компании «Алтайкрайэнерго» Сергея Труфанова. Он рассказал altapress.ru , что это был поджог.

Сергей Труфанов,

начальник бийского отделения компании «Алтайкрайэнерго»:

Машина сгорела ориентировочно в 2:10. Восстановлению не подлежит, сказали эксперты. Пожарные приехали быстро — они находятся рядом. Инспектор пожарной охраны осмотрел место проишествия и выявил следы поджога: с левой стороны передние колесо и крыло облито бензином, рядом земля им пропитана. То есть облили колесо с крылом и подожгли.

Сергей Труфанов ищет информацию о причастных к поджогу. В частности, намерен получить записи с видеокамер вокруг двора, где сгорел его автомобиль. Он просит всех, кто может предоставить информацию и записи с видиорегистраторов автомобилей и придомовых камер наблюдений об инциденте в 23-м микрорайоне, сообщить об этом в редакции по адресу ivan. altapress@ya.ru.