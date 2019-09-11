«Не подходи, она взорвется»: в Бийске очевидцы сняли, как сгорели два автомобиля

Сначала мужчина (возможно, хозяин) пытался потушить горящее авто из ведра, но это уже было невозможно. Отчаявшись, он бросил попытки вместе с ведром. Женщина за кадром в истерике кричала, чтобы он отошел, потому что машина «сейчас взорвется».
Во время пожара неоднократно слышались хлопки от лопающихся стекол и шин. Видео обрывается в момент, когда снимающий услышал подъезжающие машины пожарных.
Автор видео уверен, что причиной пожара стал поджог.
Также местные жители говорят, что недавно в этом же районе горели сараи.