«Не подходи, она взорвется»: в Бийске очевидцы сняли, как сгорели два автомобиля

Ночью 11 сентября в Бийске сгорели два припаркованных у жилого дома автомобиля, пишут очевидцы в группе « Инцидент Бийск ». Соседи сняли видео, на котором видно, что машины выгорели полностью.

Сначала мужчина (возможно, хозяин) пытался потушить горящее авто из ведра, но это уже было невозможно. Отчаявшись, он бросил попытки вместе с ведром. Женщина за кадром в истерике кричала, чтобы он отошел, потому что машина «сейчас взорвется».

Во время пожара неоднократно слышались хлопки от лопающихся стекол и шин. Видео обрывается в момент, когда снимающий услышал подъезжающие машины пожарных.

Автор видео уверен, что причиной пожара стал поджог.

Также местные жители говорят, что недавно в этом же районе горели сараи.