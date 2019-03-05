В Бийске «заминировали» по новому сценарию супермаркет «Лента» и офис коммунистов

5 марта в Бийске прошла эвакуация в трех зданиях — реготделения партии «Коммунисты России», Россельхознадзора, а также магазина «Лента», сотрудники которых несколько часов провели на улице. На этот раз лжетеррористы рассылали смс-сообщения о минировании.

Об этом «Банкфаксу» рассказал первый секретарь крайкома коммунистической партии Сергей Матасов.

По его словам, 4 марта многим сотрудникам, работающим в двухэтажном здании по проспекту Кирова, 13, на мобильные телефоны поступили сообщения о заложенной бомбе. Та же ситуация повторилась утром 5 марта. Так называемые «террористы» представлялись разными именами, но в один голос твердили, что строение лучше покинуть.

Как пояснил собеседник, информация о минировании не подтвердилась.

5 марта в 11:00 массовая эвакуация проводилась и в бийском супермаркете «Лента».

В паблике «Инцидент Бийск» горожане сообщали, что посетителей магазина в 11:00 попросили покинуть посещение на неопределенное время.

Напомним, последний раз мощная волна «минирования» прокатилась по Бийску 15 февраля. Тогда сообщения о заложенных бомбах по электронным почтам поступило почти в 100 учреждений.