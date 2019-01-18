В двигателе ракеты «Ангара» нашли опасный дефект

В двигателе ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект — при старте он способен разрушить ее, говорится в тезисах доклада для Королёвских чтений специалистов Научно-производственного объединения «Энергомаш», который и занимается производством двигателей, пишет РИА Новости .

Проблема в том, что в «Ангаре-А5» пакетное расположение первой и второй ступеней.

Четыре блока первой ступени окружают блок второй (это особенность ракеты). Поэтому возникает необходимость работы при пониженном давлении — дросселирования и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме на 30% от номинального значения тяги. При тяге ниже 38% и начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

Предпринимаемые меры борьбы с этим дефектом не всегда эффективны.

Для устранения этой особенности в конструкцию внедрили специальный клапан, отмечается в тезисах доклада, пишет bfm.ru. Клапан должен уменьшать амплитуду колебаний. Однако не всегда это получается. На отдельных двигателях колебания сохраняются. Эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя, считают специалисты «Энергомаша».

После НПО «Энергомаш» заявило, что решило проблему в работе двигателей РД-191 в тяжелой ракете «Ангара». Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте предприятия, передает РИА Новости.

Об «Ангаре»

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов.

В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и ракеты повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Пока состоялся только один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» — в 2014 году. Второй должен был пройти в 2016-м, но его перенесли на конец 2019-го.

Путин о ракете-носителе

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года с космодрома в Плесецке. Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в первом испытательном запуске ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5».

Владимир Путин,

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