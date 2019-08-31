В Горном Алтае нашли двух пропавших мужчин, одного из них мертвым

Сотрудники ГУ МЧС России по республике Алтай разыскали двух пропавших мужчин, один из них найдет мертвым, сообщили «Новости Горного Алтая».

23 августа в тайгу на сбор кедрового ореха ушел житель Горно-Алтайска, 1989 года рождения. Он находился в лесном массиве примерно в 30 км от села Каракокша Чойского района. В положенное время горожанин из леса не вернулся, с 28 августа начались его поиски.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Алтай, в поисковых работах принимала участие группа спасателей в количестве четырех человек. Вечером 29 августа пропавший горожанин был найден, состояние здоровья удовлетворительное.

21 августа с сельскохозяйственной стоянки, расположенной в районе устья реки Юлючар, ушел и пропал житель села Улаган 1939 года рождения. Его поиски начались на следующий день, 22 августа.

В поисковых работах принимала участие группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда, пожарные села Улаган. 28 августа спасатели обнаружено тело пропавшего гражданина. Тело передано следственным органам.