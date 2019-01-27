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28 января
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Происшествия
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В кафе в Саратовской области прогремел взрыв, есть пострадавшие

В одном из кафе в Саратовской области 26 января произошел взрыв, пострадали около 30 человек, один скончался в больнице. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв баллона из-за утечки газа, пишут РИА Новости.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Взрыв в кафе прогремел во время празднования дня рождения. По информации экстренных служб, всего в больницы доставили 40 человек. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении. Медики рассказали, что у погибшего было 90% ожогов тела.

В МЧС сообщили, что около 30 человек получили ожоги от двух до семи процентов тела. В ведомстве также заявили о госпитализации 16 человек, среди которых двое детей. Кроме того, сотрудник службы спасения оказался рядом с заведением в момент взрыва и принялся вытаскивать пострадавших. Он получил серьезные ожоги.

По информации источника в экстренных службах, многие пострадавшие получили ожоги из-за плавящегося натяжного потолка, который капал на них.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв баллона из-за утечки газа. Однако в прокуратуре уточнили, что с высокой долей вероятности произошло два хлопка. Первый после взрыва баллона, происхождение второго устанавливают.

Правоохранители осматривают место происшествия, возбудили уголовное дело.

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