В Краснодарском крае женщина оставила в кафе ребенка с запиской «найдите новых родителей»

Родная мать бросила малолетнюю дочь в игровой комнате одного из кафе в Краснодарском крае. В карман она положила записку со словами «найдите ребенку новых родителей». Личность женщины уже установлена, сообщает «Первый канал».

Как выяснили правоохранительные органы, в обеденный перерыв, когда в пиццерии было много посетителей, женщина в бейсболке и темных очках прошла сразу в игровую комнату, оставила там девочку и ушла.

Прошло полчаса, но за ребенком так никто и не вернулся. Сотрудники кафе вызвали полицию. О том, что малышку бросили намеренно, узнали из записки, которую нашли в вещах девочки.

«В пакетике лежала записка, что девочку зовут Жанна, если не ошибаюсь, что ей четыре года, дата рождения. Сама девочка, не сказал бы, что особо разговорчивая, но довольно-таки спокойная, улыбчивая, никаких истерик, ничего такого не было», — рассказал менеджер кафе Владимир Астафьев.

В записке была просьба не отдавать ребенка в детский дом, а найти девочке новую семью. Женщину объявили в розыск. В качестве ориентировки полиция опубликовала снимки с камеры наблюдения. Подозреваемую нашли в считанные часы.

«Матерью оказалась 35-летняя жительница Республики Адыгея. В настоящее время ребенок передан в медицинское учреждение. В отношении матери сотрудники полиции проводят проверку», — сообщил руководитель пресс-службы МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов.