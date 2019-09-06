В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

Прогулочный катер «Камелот» затонул 5 сентября днем у мыса Меганом в Крыму. На борту находилось 13 человек.

12 пассажиров спасены и доставлены на берег. Поиск последней потерпевшей осуществляли 47 спасателей и 16 единиц техники, в том числе беспилотники МЧС, сообщает c-inform.info.

Предварительно, причиной затопления катера стала непогода — из-за сильного шторма катер накрыло волной и перевернуло, после чего он затонул.

Поиск пропавшей пассажирки спасатели ведут на береговой линии.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю. Также проверку начала Южная транспортная прокуратура.