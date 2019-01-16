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Происшествия
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В лесополосе замерз насмерть менеджер «Евросети»

Один из менеджеров компании «Евросеть» Дмитрий Ефимов найден мертвым в лесополосе на территории Новой Москвы, сообщает ТАСС.

Зима в лесу. Снегопад.
Зима в лесу. Снегопад.
СС0

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что мужчина пропал 12 января, когда была метель. Более двух дней его искали. 15 января стало известно, что он найден мертвым недалеко от места жительства в Троицком и Новомосковском административном округе, пишет bfm.ru.

«Дмитрий Ефимов работал директором торговой точки Евросеть. Компания окажет материальную помощь родственникам и будет сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщили altapress.ru в пресс-службе бъединённой компании Связной | Евросеть.

По предварительным данным, Ефимов умер от переохлаждения. Ведется разбирательство.

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