В мэрии Барнаула объяснили, стоит ли опасаться надвигающейся к многоэтажкам воды

Итак, вот что рассказала мэрия Барнаула.
- Работа по отводу паводковых вод от жилых домов по ул. Взлетной проводится в штатном режиме.
- 6 марта по периметру домов по ул. Взлетная, 58 и Солнечная Поляна, 111 выложены мешки с песком для предотвращения попадания талых вод в подвалы.
- Управляющие компании произвели работы по ворошению снега во дворах.
- В настоящее время талая вода скапливается в створе дороги по улице Солнечная поляна ближе к ул. Взлетной. Принятые меры позволяют удерживать талые воды в створе улицы и, по мере скапливания, направлять ее в действующую ливневую канализацию по ул. Взлетной.
- В торце дома по ул. Взлетной, 58 со стороны пустыря нет официального проезда. Заезд во двор по указанным адресам, включая жилые дома на Солнечной Поляне, 111, 105 и Взлетной, 58 в квартале 2011 осуществляется со стороны ул. Взлетной, где расположена асфальтированная дорога.
- Заезд к дому по ул. Солнечная поляна, 103 находится в отдалении от места скопления талых вод.
- Ливневые канализации, в которые поступает талая вода, работают в штатном режиме. На данный момент подтопления жилых домов и дворовых территории нет.
Вода подступает к многоэтажкам, Барнаул, 2019 год.
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Таким образом меры приняты, подтопления дома можно не опасаться.