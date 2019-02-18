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Происшествия

В московском метро студент попал под поезд, но выжил

Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро, но остался жив. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника пресс-службы УВД на метрополитене Алексея Мышляева.

Метро.
Метро.
greg westfall, CC BY 2.0,part from original.

По информации издания, 20-летний парень упал на рельсы на «Рязанском проспекте» 17 февраля около 13:05. Машинист смог экстренно затормозить, и это спасло студента.

Прибывшая «скорая помощь» доставила раненого в 15-ю городскую больницу. У него серьезная травма головы, переломы руки и ноги.

Чтобы оказать помощь молодому человеку, с контактного рельса временно снимали напряжение. Также сообщается, что полицейские опросили свидетелей и машиниста, и те подтвердили, что студента под поезд никто не толкал. Проводится проверка, передает РИА Новости.

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