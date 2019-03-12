В Москве на перемене подрались школьный психолог и первоклассник

12 марта в одной из школ Москвы произошла драка между первоклассником и штатным психологом учебного заведения, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, сотрудник школы избила ребенка на перемене в школе на улице Корнейчука на северо-востоке столицы.