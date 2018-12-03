В Москве нашли тело пропавшего футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина

В Москве нашли тело 18-летнего футболиста молодежной команды «Локомотив» Алексея Ломакина. В ночь на 3 декабря его мать обратилась в полицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На теле нет признаков насильственной смерти.

Телефон футболиста нашли в такси. Он забыл его вместе с рюкзаком. Алексей Ломакин ехал в машине вместе с другом. Молодой человек рассказал, что они с Ломакиным перед поездкой употребляли алкоголь, поэтому он не помнит, как они проводили время.

По данным источника РИА Новости, на записях с камер видеонаблюдения, расположенных близко к месту, где нашли тело футболиста, видно, что Алексей Ломакин идет один. По предварительной информации, футболист был нетрезв.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.