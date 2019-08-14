Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Москве за сбыт сильнодействующих веществ задержали знаменитого бодибилдера

На северо-востоке Москвы полицейские задержали знаменитого бодибилдера, 29-летнего Дениса Филиппова, при попытке сбыта сильнодействующих веществ, пишет «Российская газета».

Наркотики.
Наркотики.
открытые источники в интернете

Денис давно занимается пауэрлифтингом и неоднократно побеждал в соревнованиях. Мужчину задержали на Енисейской улице при попытке сбыта четырех емкостей с таблетками и восьми флаконов с жидкостью.

Экспертиза показала, что в составе таблеток оказалось сильнодействующее вещество — дегидрохлорметилтестостерон.

Полиция провела обыск в квартире спортсмена. Там обнаружили еще семь флаконов с жидкостью, которые также отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость