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«Долго лечил». В новосибирской больнице муж пациентки избил врача-травматолога

Следственный комитет проводит проверку скандального инцидента в Новосибирске. По сообщениям местных СМИ, посетитель городской клинической больницы № 1 избил врача-травматолога, сообщает «Российская газета».

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О том, что в травматологическом пункте Новосибирской городской больницы № 1 сопровождающий одной из пациенток применил физическую силу к врачу и проломил стену, сообщал ngs.ru.

Как пишет издание, местная жительница с травмой руки обратилась за помощью в травматологический пункт. Её сопровождал сожитель, которому не понравилась длительность приема. Посетитель начал возмущаться, а потом набросился на травматолога, пытавшегося его успокоить. Мужчина схватил доктора за шею руками, попытался придушить, а потом ударил об стену. Удар был такой силы, что стена помещения из гипсокартона проломилась. На помощь врачу пришли коллеги.

В Следственном комитете сообщили, что по факту этого инцидента проводится уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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