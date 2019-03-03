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Происшествия

В Новосибирске крыша крыльца рухнула на людей

На входе в банкетный зал на улице Пермитина, 24 в Новосибирске обрушилась крыша крыльца. Обломки конструкции придавили двух женщин, сообщают очевидцы в группе «АСТ54».

В Новосибирске крыша крыльца на людей рухнула
В Новосибирске крыша крыльца на людей рухнула
vk.com/act54

Как видно на фото и видео с места ЧП, с крыши здания рухнула глыба снега, и под ее тяжестью конструкция не выдержала и сломалась.

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