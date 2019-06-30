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1 июля
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Происшествия

В Новосибирске молодой человек устроил ночью стрельбу в кафе, а затем покончил с собой

Инцидент произошел вечером 29 июня в одном из торговых центров Академгородка. Убит один человек. Предварительной причиной неадекватного поведения «стрелка» называют ревность.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Как сообщает «Инцидент. Новосибирск», 29 июня примерно в 22.00 в кафе, расположенном в одном из торговых центров Советского района Новосибирска, неизвестный выстрелил в молодого человека.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место и оцепили кафе, персонал был эвакуирован. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться. Но он не выполнил требований и около 23.45 покончил с собой.

На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены.

Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудниц кафе, а преступление совершено на почве ревности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Также сообщается что накануне вечером молодой человек, который взялся за ружье, в приступе ревности, у себя на страничке в соцсети «Вконтакте» поставил фото бывшей девушки на стену с надписью «Люблю тебя солнышко».

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